Dal 17 al 19 ottobre torna Maker Faire Rome – The European Edition al Gazometro Ostiense di Roma

Un'edizione (ancora una volta) ricca di contenuti e novità in uno dei luoghi più adatti a ospitare una manifestazione che ha fatto dell'innovazione il suo tratto distintivo: « Maker Faire Rome - The European Edition », l'evento promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, torna dal 17 al 19 ottobre, negli spazi del Gazometro Ostiense con oltre 380 stand espositivi. La manifestazione coinvolge quest'anno, tra gli immancabili makers, le tante realtà produttive fatte di multinazionali, imprese strutturate e startup ambiziose, laboratori e Istituti di ricerca, ben 28 Scuole secondarie (con oltre 200 progetti presentati) e 20 Università (92 progetti).

