Dal 17 al 19 ottobre torna Maker Faire Rome – The European Edition al Gazometro Ostiense di Roma

Un’edizione (ancora una volta) ricca di contenuti e novità in uno dei luoghi più adatti a ospitare una manifestazione che ha fatto dell’innovazione il suo tratto distintivo: « Maker Faire Rome - The European Edition », l’evento promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, torna dal 17 al 19 ottobre, negli spazi del Gazometro Ostiense con oltre 380 stand espositivi. La manifestazione coinvolge quest’anno, tra gli immancabili makers, le tante realtà produttive fatte di multinazionali, imprese strutturate e startup ambiziose, laboratori e Istituti di ricerca, ben 28 Scuole secondarie (con oltre 200 progetti presentati) e 20 Università (92 progetti). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La rompighiaccio "Laura Bassi" a ottobre torna in Antartide
Tragedia di Rigopiano, confermata la data dell'appello bis a Perugia: in aula si torna il 10 ottobre
Winx club torna su netflix dal 2 ottobre
Domenica 5 ottobre torna la prima domenica del mese, con ingresso gratuito nei Musei civici e nei siti archeologici di Roma Capitale. Per l'occasione sarà possibile partecipare a visite guidate straordinarie al Palazzo Senatorio, che da quasi nove secoli domi
Fino al 5 ottobre torna a Roma il Festival della Letteratura di Viaggio: dieci giorni con circa 80 appuntamenti e oltre 100 autori, tra incontri, premi, mostre, laboratori, passeggiate, attività per bambini e iniziative inclusive. http://bit.ly/46r3h2E
Palermo Tattoo Convention, dal 17 al 19 ottobre oltre 160 tattoo artist da tutto il mondo a Zisa - Tre giorni di arte, spettacolo e inchiostro pronti a trasformare Palermo nella capitale mondiale del tatuaggio. Scrive blogsicilia.it