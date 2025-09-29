Dal 17 al 19 ottobre torna Maker Faire Rome – The European Edition al Gazometro Ostiense di Roma

Ilgiornale.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’edizione (ancora una volta) ricca di contenuti e novità in uno dei luoghi più adatti a ospitare una manifestazione che ha fatto dell’innovazione il suo tratto distintivo: « Maker Faire Rome - The European Edition », l’evento promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, torna dal 17 al 19 ottobre, negli spazi del Gazometro Ostiense con oltre 380 stand espositivi. La manifestazione coinvolge quest’anno, tra gli immancabili makers, le tante realtà produttive fatte di multinazionali, imprese strutturate e startup ambiziose, laboratori e Istituti di ricerca, ben 28 Scuole secondarie (con oltre 200 progetti presentati) e 20 Università (92 progetti). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

dal 17 al 19 ottobre torna maker faire rome 8211 the european edition al gazometro ostiense di roma

© Ilgiornale.it - Dal 17 al 19 ottobre torna «Maker Faire Rome – The European Edition» al Gazometro Ostiense di Roma

In questa notizia si parla di: ottobre - torna

La rompighiaccio "Laura Bassi" a ottobre torna in Antartide

Tragedia di Rigopiano, confermata la data dell'appello bis a Perugia: in aula si torna il 10 ottobre

Winx club torna su netflix dal 2 ottobre

17 19 ottobre tornaDal 17 al 19 ottobre torna «Maker Faire Rome – The European Edition» al Gazometro Ostiense di Roma - Un’edizione molto ricca con tante novità divise in tre grandi aree tematiche: Innovazione, Creatività e Scoperta. Come scrive ilgiornale.it

Palermo Tattoo Convention, dal 17 al 19 ottobre oltre 160 tattoo artist da tutto il mondo a Zisa - Tre giorni di arte, spettacolo e inchiostro pronti a trasformare Palermo nella capitale mondiale del tatuaggio. Scrive blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: 17 19 Ottobre Torna