Dal 1° gennaio 2026 scatta il discarico automatico delle cartelle esattoriali | cosa cambia per i contribuenti

Laprimapagina.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal primo gennaio 2026 entrerà in vigore una novità significativa per il sistema di riscossione fiscale italiano: il cosiddetto “discarico automatico” delle cartelle esattoriali. La misura, prevista dalla riforma della riscossione e dai decreti attuativi della legge delega fiscale, rende automatico il trasferimento delle cartelle non riscosse entro cinque anni all’ente creditore, senza necessità di iter amministrativi o richieste del contribuente. Non si tratta di un condono: il debito non viene cancellato automaticamente. Sarà l’ente creditore – Comuni, Regioni o altri enti pubblici – a decidere se tentare una nuova riscossione o considerare il credito inesigibile e archiviarlo definitivamente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

dal 1176 gennaio 2026 scatta il discarico automatico delle cartelle esattoriali cosa cambia per i contribuenti

© Laprimapagina.it - Dal 1° gennaio 2026 scatta il “discarico automatico” delle cartelle esattoriali: cosa cambia per i contribuenti

In questa notizia si parla di: gennaio - scatta

Dal 1° gennaio 2026 scatta il discarico automatico delle cartelle esattoriali: cosa cambia per chi ha debiti col fisco

Cartelle esattoriali, da gennaio scatta il discarico automatico: ecco cosa cambia

1176 gennaio 2026 scattaDal 1° gennaio 2026 scatta il discarico automatico delle cartelle esattoriali: cosa cambia per chi ha debiti col fisco - Con l'inizio del nuovo anno entrerà in vigore il meccanismo del discarico automatico per le cartelle esattoriali giudicate inesigibili ... fanpage.it scrive

Renato Zero, da gennaio 2026 scatta L'Orazero in tour - Fresco di uscita del suo ultimo singolo Senza, e in attesa di festeggiare il compleanno il 30 settembre sulle note delle 19 tracce del nuovo album L'Orazero, in uscita per Tattica il 3 ottobre, Renato ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: 1176 Gennaio 2026 Scatta