Dal 1° gennaio 2026 scatta il discarico automatico delle cartelle esattoriali | cosa cambia per i contribuenti

Dal primo gennaio 2026 entrerà in vigore una novità significativa per il sistema di riscossione fiscale italiano: il cosiddetto “discarico automatico” delle cartelle esattoriali. La misura, prevista dalla riforma della riscossione e dai decreti attuativi della legge delega fiscale, rende automatico il trasferimento delle cartelle non riscosse entro cinque anni all’ente creditore, senza necessità di iter amministrativi o richieste del contribuente. Non si tratta di un condono: il debito non viene cancellato automaticamente. Sarà l’ente creditore – Comuni, Regioni o altri enti pubblici – a decidere se tentare una nuova riscossione o considerare il credito inesigibile e archiviarlo definitivamente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

