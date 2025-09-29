Dal 1° gennaio 2026 scatta il discarico automatico delle cartelle esattoriali | cosa cambia per chi ha debiti col fisco

Con l'inizio del nuovo anno entrerà in vigore il meccanismo del discarico automatico per le cartelle esattoriali giudicate inesigibili. Una svolta nella riforma della riscossione fiscale che potrebbe alleggerire la posizione di molti contribuenti in difficoltà, ma che non coinvolgerà tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dal primo gennaio 2026 prende forma una novità sostanziale per il sistema della riscossione fiscale italiano: il cosiddetto "discarico automatico" delle cartelle esattoriali.

