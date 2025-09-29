Daino investito sulla Pontina è gravissimo | strada bloccata per ore non si trovava il veterinario

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il veterinario della Asl Roma 2, purtroppo, è arrivato sul posto solo dopo alcune ore. Caricato su un furgone della polizia locale, l'animale è stato trasferito al centro Lipu di Villa Borghese, dov'è tuttora in cura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

