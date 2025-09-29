Dac ed Eav a Expo Ferroviaria | dal know-how aerospaziale al progetto Mercurio per la rete ferroviaria

Il Distretto aerospaziale della Campania partecipa a Expo Ferroviaria 2025 (30 settembre – 2 ottobre, Fiera Milano Rho) con una missione congiunta insieme all’ Ente autonomo Volturno (Eav) e la presenza di 16 aziende socie del Distretto: 3DNA, Adler Aero, Altair, Axcent, Cadland, Digitalcomoedia, Engitech, Leadtech, Mare Group, Metitalia, Nais, TI&A, Meditel, Medinok, Sixtema, Unmanned4you. Una squadra di eccellenze che rappresenta la qualità e la capacità innovativa dell’industria aerospaziale campano, impegnata a rafforzare il dialogo tra il mondo aerospaziale e quello ferroviario. Elemento centrale della partecipazione è il progetto Mercurio ( SisteMa di monitoraggio intElligente e multipiattafoRma per la siCURezza dell’Infrastruttura ferrOviaria ), che sarà presentato mercoledì 1° ottobre alle ore 15:00 presso il Forum 2 del Padiglione 11. 🔗 Leggi su Ildenaro.it