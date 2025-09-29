Da Vittoria Ceretti a Diane Kruger il blazer XXL che piace alle star

Dilei.it | 29 set 2025

Riconoscibili per una vestibilità abbonante ed esasperata, quasi come fossero stati presi in prestito — nella migliore delle ipotesi — dal guardaroba maschile, i blazer dell’autunno 2025 sono da scegliere e vestire rigorosamente oversize. I modelli da donna attualmente di tendenza mostrano silhouette geometriche e strutturate, spalle dritte, rinforzate, squadrate e maniche lunghissime: insomma, il comando della moda in vigore ora è quello di esagerare, esattamente come abbiamo visto fare sulle passerelle più recenti. E le celebrities, diligenti come sempre, sembrano averlo preso alla lettera. Lo sapeva bene Vittoria Ceretti, la quale ha anticipato la voga a partire già dalla scorsa estate, e ce lo conferma oggi Diane Kruger. 🔗 Leggi su Dilei.it

