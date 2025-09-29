da una famiglia di farmacisti la nuova apertura a san lorenzo

Sarà inaugurata sabato alle 16.30 la farmacia San Lorenzo, con sede a San Lorenzo in Noceto, in viale dell’Appennino 787, al confine tra Forlì e Predappio. Già aperta da due mesi, la struttura ha subìto una ristrutturazione importante ed è dotata di servizi moderni: tra le novità il banco dei farmaci ospita al suo interno, oltre al reparto vendita, due grandi spazi. Il primo è una cabina dedicata alle attività sanitarie tra cui Ecg (Elettrocardiogramma), Holter cardiaco e Holter pressorio (le prestazioni possono essere erogate a pagamento, ma anche in convenzione con la mutua), autoanalisi del sangue, delle urine, misurazione della pressione arteriosa, saturimetria notturna per adulti e bambini e in futuro svilupperà collaborazioni con figure quali il podologo e l’osteopata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

