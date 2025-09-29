Da scarto a risorsa | lo studio per utilizzare i rifiuti tessili

LA BUONA NOTIZIA è che l’Italia occupa saldamente il primo posto nella graduatoria europea dei Paesi più virtuosi per riciclo e recupero dei materiali, con 137 milioni di tonnellate di rifiuti riciclati (pari all’85,6% del totale dei rifiuti trattati), mentre la media Ue è ferma al 40,8%. È un primato importante, perché conferma non soltanto l’efficienza del sistema, ma anche la crescente consapevolezza di cittadini e imprese. Quella meno buona è che restano ancora aperte altre sfide ambientali, ugualmente urgenti: in primis, quella della filiera dell’industria tessile che, secondo la Federazione tessile e moda di Sistema moda Italia, ogni anno produce 3,4 milioni di tonnellate di emissioni globali di gas serra e circa 150. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

