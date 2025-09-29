da pescara al mondo una storia di idee

ALCUNI DEI BRAND prodotti da Fater sono ben noti e riconoscibili, due fra tutti, gli assorbenti Lines e i pannolini Pampers. Dal 1958, anno della sua fondazione, ad oggi, la società di strada ne ha fatta tanta. Nata a Pescara grazie all’intuizione di Francesco Angelini, Fater è diventata un player di rilievo nel mercato dei prodotti igiene casa e igiene persona. Dal 1992 è una joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble. Fater è leader nel mercato italiano dei prodotti assorbenti per la persona con i brand Lines, Lines Specialist e Pampers e key player nel mercato europeo dei prodotti per la cura della casa con il brand Ace, che commercializza in 38 Paesi del mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

