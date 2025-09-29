Da Padova alle Dolomiti senza cambi | nasce il bus diretto per Cortina
Il viaggio verso le Dolomiti parte da oggi anche dal cuore del Veneto. Con due corse giornaliere in entrambe le direzioni, Busitalia – società del gruppo Trenitalia (FS) – inaugura il nuovo collegamento diretto Padova-Cortina, pensato per rendere più semplici, comodi e sostenibili gli spostamenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: padova - dolomiti
Padova, dopo la Torres salta per maltempo anche il test contro la Dolomiti Bellunesi
Martedì 12 novembre, Padova. “Il paesaggio delle Dolomiti. Trasformazione, consapevolezza, responsabilità”. Presentiamo “Anatomia e dinamica di un territorio”. Università degli Studi di Padova TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali UNIPD Il - facebook.com Vai su Facebook
Padova-Avellino, Biancolino medita un mini turnover: i cambi - Confermare modulo e uomini, stravolgere tutto o individuare la soluzione intermedia che possa consentire di dosare le forze senza ricorrere a pericolosi esperimenti? Riporta ilmattino.it