Da Ohio d’Italia a Caporetto del campo largo | le Marche mandano in frantumi i sogni di Elly

Secoloditalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doveva essere il lancio della riscossa, la partita da cui il centrosinistra “testardamente unitario” dava la prima, decisiva spallata al centrodestra. L’Ohio d’Italia, da cui si sarebbe visto che il vento stava cambiando. Le Marche, invece, con la vittoria di Francesco Acquaroli, così tonda da essere certificata già alle prime battute dello scrutinio, si sono affermate come l’ennesima caporetto del campo largo e del Pd in particolare, sia perché con Matteo Ricci esprimeva il candidato presidente sia perché i numeri sono davvero impietosi. Il tracollo del Pd e il boom di FdI. Alle scorse regionali il Pd prese il 25,11%, attestandosi come primo partito delle Marche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

da ohio d8217italia a caporetto del campo largo le marche mandano in frantumi i sogni di elly

© Secoloditalia.it - Da “Ohio d’Italia” a Caporetto del campo largo: le Marche mandano in frantumi i sogni di Elly

In questa notizia si parla di: ohio - italia

Elezioni regionali, gara a 6 nelle Marche Ohio d?Italia. Sfida tra Acquaroli e Ricci. Depositate 18 liste: ecco i 526 candidati (per 30 posti)

Marche, l’orgoglio di Acquaroli: “Siamo l’Ohio d’Italia. A sinistra un fronte di 19 sigle, non so come farà Ricci…”

Francesco Acquaroli: «Eravamo ai margini e ora ci chiamano l’Ohio d’Italia»

Coronavirus, in campo anche la brigata San Marco: dalla difesa di Venezia dopo Caporetto al Covid-19 - La Marina Militare mette ora in campo a Brindisi anche i suoi corpi scelti, una formazione di èlite come i fucilieri della ... Secondo ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Ohio D8217italia Caporetto Campo