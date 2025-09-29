Da Ohio d’Italia a Caporetto del campo largo | le Marche mandano in frantumi i sogni di Elly

Doveva essere il lancio della riscossa, la partita da cui il centrosinistra “testardamente unitario” dava la prima, decisiva spallata al centrodestra. L’Ohio d’Italia, da cui si sarebbe visto che il vento stava cambiando. Le Marche, invece, con la vittoria di Francesco Acquaroli, così tonda da essere certificata già alle prime battute dello scrutinio, si sono affermate come l’ennesima caporetto del campo largo e del Pd in particolare, sia perché con Matteo Ricci esprimeva il candidato presidente sia perché i numeri sono davvero impietosi. Il tracollo del Pd e il boom di FdI. Alle scorse regionali il Pd prese il 25,11%, attestandosi come primo partito delle Marche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

