Da Napoli a New York | Colao lancia il Campus della Salute all’insegna della prevenzione
La settimana nella Grande Mela unisce prevenzione, volontariato partecipazione civica e soprattutto tante visite mediche gratuite. L’evento si è aperto alla Scuola d’Italia Guglielmo Marconi dove si sono svolti gli incontri scientifici. Un momento solenne, che ha visto riunite alcune delle più importanti istituzioni italiane e internazionali per celebrare l’arrivo negli Stati Uniti di un’iniziativa che porta con sé un messaggio universale: la salute come diritto e la prevenzione come pratica di comunità. A testimoniare l’importanza del progetto erano presenti con la fondatrice del Campus e Vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità Annamaria Colao e il presidente di Campus Salute Pasquale Antonio Riccio, in rappresentanza del Governo il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli, il Console Generale d’Italia a New York Fabrizio Di Michele, la Vice Segretario Generale per i Paesi Anglofoni extraeuropei del CGIE Silvana Mangione, il Ceo e Head of School della Scuola d’Italia Michael Cascianelli, il Presidente di IARL Davide Ippolito, il parroco di Old St. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Campus Salute a New York, Colao: “60% delle morti per malattie croniche è prevenibile con dieta mediterranea” - “Il 60% delle morti per malattie croniche non trasmissibili può essere eliminato attraverso una corretta alimentazione”. Riporta 9colonne.it
Italian Reputation Award a New York, premio alla napoletana Annamaria Colao - La cerimonia di premiazione dell’Italian Reputation Award ha visto tra i protagonisti la professoressa Annamaria Colao, docente di endocrinologia all’Università Federico II di Napoli, unica donna e ... Scrive ilmattino.it