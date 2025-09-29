T empo di bilanci. All’indomani dell’attesissima e commovente sfilata di Giorgio Armani, la MFW è ufficialmente giunta al termine. Tra chiacchierati debutti e collezioni da ricordare, per tutta la sua durata la Milano Fashion Week dedicata alla Primavera-Estate 2026 ha visto il trionfo di bellezze over 40. In passerella come nel front row. Emporio Armani, lacrime e applausi per la prima sfilata senza Re Giorgio X Sebbene non siano mancati idoli del K-Pop e celebrità amate dalle giovani generazioni, questa edizione della settimana della moda di Milano ha preferito scommettere su donne e star più “ agée “. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Da Cate Blanchett a Demi Moore, da Naomi Watts a Uma Thurman e Julianne Moore. La MFW celebra le bellezza e il fascino della femminilità over 40