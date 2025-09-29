Da busiata a friccicarello ecco i neologismi nello Zingarelli 2026
L’Italia cambia e la lingua si adegua, tracciando un identikit del nostro Paese. Poco rassicurante se una nuova sindrome assale gli italiani: l’aporofobia, cioè la «paura, repulsione nei confronti dei poveri e in generale della povertà». Lo riporta lo Zingarelli che ha accolto questo neologismo nella nuova edizione, targata 2026. Sono oltre 1000 le nuove parole e nuovi significati entrati. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: busiata - friccicarello
