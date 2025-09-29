Knokke-Heist è una delle principali località marittime della costa belga. Freddina, per gli italiani abituati al Mediterraneo, ma non per i locali, che la definiscono “la nostra costa azzurra”. Si trova ad una ventina di minuti di autostrada da Brugge e conta circa 35mila abitanti. Ci ha vissuto anche l’artista Keith Haring e lì Jean-Claude Van Damme ha una seconda casa. Una delle tante. Da qualche mese, si sono aggiunti tre nuovi cittadini che hanno cognome italiano: si chiamano Barbara Caffi, Emanuele Tresoldi e Nicolò Tresoldi. Mamma, papà e figlio. La loro storia è iniziata da Bergamo: originaria della città lei, terzino dell’Atalanta negli anni ’90 lui. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Da Bergamo a Brugge: Nicolò Tresoldi e la sfida all'Atalanta in Champions, nel segno di mamma e papà