Da attrice bambina a Maledetta primavera e non solo | il viaggio sorprendente di Loretta Goggi

Compie oggi 75 anni Loretta Goggi, senza dubbio uno dei volti più iconici e amati della televisione e dello spettacolo italiano. La sua carriera, che ha preso il via negli anni Sessanta, si estende per oltre sei decenni, rendendola una vera e propria regina del piccolo schermo e non solo. Ma qual è il segreto di una longevità artistica così straordinaria e di un successo che continua a incantare generazioni? La versatilità è la chiave del suo inesauribile talento. Loretta Goggi è una cantante, attrice, imitatrice, doppiatrice, e conduttrice radiofonica e televisiva. Questa capacità di eccellere in molteplici discipline le ha permesso di rimanere costantemente rilevante e di reinventarsi nel corso degli anni, mantenendo sempre vivo l’interesse del pubblico. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Da attrice bambina a “Maledetta primavera” (e non solo): il viaggio sorprendente di Loretta Goggi

In questa notizia si parla di: attrice - bambina

Così si raccontava l'attrice, scomparsa oggi a 87 anni, fra i suoi ricordi di bambina, l'infanzia a Tunisi e la guerra: "Mia madre ci dava una zolletta di zucchero per farci passare la paura" - facebook.com Vai su Facebook

Da attrice bambina a “Maledetta primavera” (e non solo): il viaggio sorprendente di Loretta Goggi - Compie oggi 75 anni Loretta Goggi, senza dubbio uno dei volti più iconici e amati della televisione e dello spettacolo italiano. Riporta msn.com

Loretta Goggi, 75 candeline. Grandi successi in tv e nella musica («Maledetta primavera»). Un amore infinito per Gianni Brezza e un dolore devastante per la sua scomparsa - La conduttrice, attrice e cantante si sta dedicando alla sua vita privata: ha un legame fortissimo con la sorella Daniela con la quale per anni ha formato un duo artistico molto amato ... Come scrive corriere.it