Cybersecurity nasce in Campania l’Acs l’associazione che unisce sicurezza digitale e AI

Dalla Campania prende vita una nuova realta' destinata a diventare un punto di riferimento nazionale nel panorama della sicurezza digitale: l'Acs – Associazione Cybersecurity Sud Italia. L'ente, costituito da professionisti e appassionati di innovazione, nasce con lo scopo di promuovere la cultura della cybersecurity, della protezione dei dati e dell'uso etico delle tecnologie, in un'epoca in cui gli attacchi informatici diventano sempre piu' sofisticati. Un aspetto distintivo dell'associazione e' l'attenzione rivolta all'Intelligenza Artificiale. Acs punta a diventare un punto di riferimento nazionale per l'AI italiana, contribuendo allo sviluppo di soluzioni etiche, sicure e sostenibili capaci di supportare cittadini, imprese e istituzioni.