Cybearly Forecasting 2026 | riflettori accesi sulla sicurezza digitale e l’intelligenza artificiale

Si terrà il 16 e il 17 ottobre 2025 all’Aurum di Pescara l’evento di formazione sulla sicurezza informatica promosso da Cybear e BearIT. Cybearly Forecasting 2026 è giunto alla sua terza edizione: accenderà i riflettori sulla sicurezza informatica con un focus particolare sulle nuove normative. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Due giornate ricche di appuntamenti delle quali saranno protagonisti esperti relatori provenienti dal mondo dell'impresa, dell'università, delle istituzioni e delle forze dell'ordine

