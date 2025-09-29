Cybearly Forecasting 2026 | riflettori accesi sulla sicurezza digitale e l’intelligenza artificiale

Si terrà il 16 e il 17 ottobre 2025 all’Aurum di Pescara l’evento di formazione sulla sicurezza informatica promosso da Cybear e BearIT. Cybearly Forecasting 2026 è giunto alla sua terza edizione: accenderà i riflettori sulla sicurezza informatica con un focus particolare sulle nuove normative. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: cybearly - forecasting

La cybersecurity del futuro ha già i suoi protagonisti. Sono gli studenti di sei istituti superiori selezionati dal team Cybear per la Cyber Security Challenge di Cybearly Forecasting 2026. Le scuole: • I.I.S. Aldini Valeriani - Bologna • I.I.S. Corinaldesi Padovano - - facebook.com Vai su Facebook

Sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione di Cybearly – Forecasting 2026, l’evento... - X Vai su X

Cybearly Forecasting 2026: riflettori accesi sulla sicurezza digitale e l’intelligenza artificiale - Due giornate ricche di appuntamenti delle quali saranno protagonisti esperti relatori provenienti dal mondo dell’impresa, dell’università, delle istituzioni e delle forze dell’ordine, per scrivere una ... ilpescara.it scrive