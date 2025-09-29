Curling primo Grand Slam della stagione non esaltante per le squadre italiane

Oasport.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si rivela avaro di soddisfazioni per l’Italia l’ AMJ Masters 2025 di curling, primo dei tornei del Grand Slam in calendario: la selezione maschile si ferma ai quarti di finale, mentre la formazione femminile esce di scena al termine del round robin. Il quartetto maschile, formato da Joël Retornaz (MJ Academy), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) chiude il round robin da imbattuto, vincendo quattro incontri su quattro, ma nei quarti di finale viene eliminato dalla compagine canadese del Team Jacobs, uscendo battuto di misura con il punteggio di 3-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

curling primo grand slam della stagione non esaltante per le squadre italiane

© Oasport.it - Curling, primo Grand Slam della stagione non esaltante per le squadre italiane

In questa notizia si parla di: curling - primo

Curling, i convocati dell’Italia per il primo Grand Slam stagionale: 9 azzurri in Canada

curling primo grand slamCurling, primo Grand Slam della stagione non esaltante per le squadre italiane - Si rivela avaro di soddisfazioni per l'Italia l'AMJ Masters 2025 di curling, primo dei tornei del Grand Slam in calendario: la selezione maschile si ferma ... Segnala oasport.it

Curling: l'AMJ Masters 2025 apre la stagione del Grand Slam, programma e dove vedere le gare dell'Italia - Dal 23 al 28 settembre, in Ontario, si disputa l'AMJ Masters 2025, il primo torneo della stagione del Grand Slam di curling maschile e femminile. Si legge su olympics.com

Cerca Video su questo argomento: Curling Primo Grand Slam