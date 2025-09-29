Cuori 3 slitta al 2026 | novità su Rai 1

annuncio ufficiale della terza stagione di cuori. La produzione della terza stagione di Cuori è stata confermata attraverso un incontro tenutosi il 5 aprile 2023 tra figure di rilievo del panorama istituzionale e televisivo. In particolare, sono intervenuti Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai, Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, e Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, collegato in videoconferenza. La comunicazione ha rappresentato una svolta importante per i fan della fiction, assicurando che la realizzazione dei nuovi episodi è ufficialmente in programma. Secondo quanto dichiarato durante l’incontro presso il Comune di Torino, la Rai ha sottoscritto un contratto biennale relativo alle aree Lumic, garantendo così la continuità del progetto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

