Cuore e grinta non bastano al Pioppo Futsal al Pala Don Bosco il Palermo C5 si aggiudica il match nei minuti finali

I gialloverdi vedono svanire un risultato storico a 6 minuti dalla sirena, ma rimane una super prestazione per continuare sulla giusta via L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Cuore e grinta non bastano al Pioppo Futsal, al Pala Don Bosco il Palermo C5 si aggiudica il match nei minuti finali

