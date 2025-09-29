Cunardo | identificato l’assassino di Edoardo Sarchi Chi è e perché ha sparato

Cunardo, 29 settembre 2025 – Nuovo sviluppo nella tragica vicenda di Edoardo Sarchi, l’imprenditore 44enne originario di Cunardo ucciso in Albania, la nazione in cui viveva da una ventina d’anni e dove era titolare di una fabbrica di mattoni. Dopo che le tre persone sospettate in prima battuta dell’omicidio – il socio in affari di Sarchi, Eqerem Braçi e i suoi figli, Danjel e Gazmend – sono state rilasciate, la polizia albanese ha identificato quello che per gli investigatori è effettivamente l’assassino dell’industriale. Si tratta di Kamber Sulçaj, un 48enne originario di Valona. È lui – per la polizia albanese – l’uomo che ha sparato, uccidendolo, all'imprenditore varesino Edoardo Sarchi nella notte fra venerdì e sabato scorso nella zona di Salaria, circa 200 chilometri a sud di Tirana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

