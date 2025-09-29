Cultura e storia sui tracciati della Via Francigena | la Bicistaffetta Fiab raggiunge Piacenza
Martedì 30 settembre 2025, la Bicistaffetta Fiab raggiunge Piacenza dopo una tappa di 80 chilometri che, dall’Oltrepò Pavese lungo l’argine del Po, intreccia i tracciati di Bicitalia 13, EuroVelo 5, la Via Francigena e la futura ciclopista VenTo. Un percorso che valorizza Piacenza come crocevia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Dalla Bollitura alla Pressione: Storia, Scienza e Cultura della Macchina da Caffè
Parte il 12 Luglio “Ciclopicomania” nella meravigliosa cornice della millenaria Città di Segni tra storia e cultura
Cos’è questa storia che il ministero della Cultura ha pubblicato un libro di Giuli usando soldi pubblici
Napoli – Due eventi coinvolgenti tra arte, storia, cultura e sociale: mercoledì 1° ottobre al Gran Caffè Gambrinus “Barista per un giorno” e sabato appuntamento “porte aperte” con la Giornata Nazionale dei Locali Storici d’Italia #caffegambrinus #napoli - X Vai su X
INCONTRI FILISTINI AUTORI IN CORTE 8ª EDIZIONE Venerdì 26 settembre abbiamo inaugurato il ciclo di incontri con una splendida serata dedicata alla storia e alla cultura del nostro territorio. Grazie al Centro di Ricerca e Documentazione del Delta (C - facebook.com Vai su Facebook
Al via "Pisa: Bellezza, Cultura, Storia e Tradizione" - 30, negli spazi del GAMeC CentroArteModerna di Pisa (Lungarno Mediceo, 26), l’attesa inaugurazione della mostra "Pisa: Bellezza, Cultura, Storia e Tradizione ... Lo riporta lanazione.it