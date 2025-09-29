Cultura e storia sui tracciati della Via Francigena | la Bicistaffetta Fiab raggiunge Piacenza

Ilpiacenza.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 30 settembre 2025, la Bicistaffetta Fiab raggiunge Piacenza dopo una tappa di 80 chilometri che, dall’Oltrepò Pavese lungo l’argine del Po, intreccia i tracciati di Bicitalia 13, EuroVelo 5, la Via Francigena e la futura ciclopista VenTo. Un percorso che valorizza Piacenza come crocevia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cultura - storia

Dalla Bollitura alla Pressione: Storia, Scienza e Cultura della Macchina da Caffè

Parte il 12 Luglio “Ciclopicomania” nella meravigliosa cornice della millenaria Città di Segni tra storia e cultura

Cos’è questa storia che il ministero della Cultura ha pubblicato un libro di Giuli usando soldi pubblici

Cultura e storia sui tracciati della Via Francigena: la Bicistaffetta Fiab raggiunge Piacenza - Martedì 30 settembre 2025, la Bicistaffetta Fiab raggiunge Piacenza dopo una tappa di 80 chilometri che, dall’Oltrepò Pavese lungo l’argine del Po, intreccia i tracciati di Bicitalia 13, EuroVelo 5, ... Riporta ilpiacenza.it

Al via "Pisa: Bellezza, Cultura, Storia e Tradizione" - 30, negli spazi del GAMeC CentroArteModerna di Pisa (Lungarno Mediceo, 26), l’attesa inaugurazione della mostra "Pisa: Bellezza, Cultura, Storia e Tradizione ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Cultura Storia Tracciati Via