Cugini morti sulla provinciale un uomo si presenta dai carabinieri | Guidavo io l' altra auto

FRANCAVILLA FONTANA - Si è presentato presso la compagnia dei carabinieri di Francavilla Fontana, affermando di essere lui il guidatore della Fiat Panda al centro del “giallo” legato alla morte di Antonio e Gabriele Sternativo. I due cugini francavillesi sono deceduti sabato 27 settembre 2025. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Cugini morti sulla Francavilla-Ceglie: si costituisce il conducente della Panda - Svolta nelle indagini sull'incidente mortale di sabato pomeriggio, costato la vita ai cugini Antonio e Gabriele Sternativo, rispettivamente di 27 e 20 anni.

Cugini morti a Brindisi, cos'è successo ad Antonio e Gabriele: ascoltata una testimone, ipotesi auto in fuga - Si indaga sul possibile coinvolgimento di una seconda auto che poi si è allontanata nel terribile incidente costato la vita ai cugini Antonio e Gabriele