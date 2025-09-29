Cucinelli l’Umbria fa quadrato | Pilastro etico ed economico

Lanazione.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Umbria alza gli scudi e fa quadrato intorno a Brunello Cucinelli e alla sua azienda in risposta alle accuse di fondi speculativi che hanno causato un’imponente perdita in Borsa alla maison. Accuse, peraltro, subito rispedite al mittente della multinazionale della moda. "Noi umbri e noi italiani sappiamo bene chi è Brunello Cucinelli – scrive in un post su Facebook Marco Squarta, europarlamentare di Fratelli d’ItaliaEcr, ex presidente dell’Assemlea legislativa umbra –. Un uomo partito da zero, da un piccolo borgo dell’Umbria, che con sacrificio e visione ha creato un’impresa diventata simbolo nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cucinelli l8217umbria fa quadrato pilastro etico ed economico

© Lanazione.it - Cucinelli, l’Umbria fa quadrato: "Pilastro etico ed economico"

In questa notizia si parla di: cucinelli - umbria

Made in Umbria in mostra a Los Angeles, il comico Seth Rogen griffato Cucinelli per il lancio di Platonic

"Brunello Cucinelli è la storia dell’Umbria e dell’Italia"

cucinelli l8217umbria fa quadratoCucinelli, l’Umbria fa quadrato: "Pilastro etico ed economico" - Sostegno bipartisan all’azienda di Solomeo, al fondatore e alla famiglia che la detiene dopo la speculazione che ne ha causato il crollo in Borsa. Lo riporta lanazione.it

Lo stipendio di Brunello Cucinelli fa storcere il naso agli azionisti. Anche la Bce contro il re del cachemire - Stipendi e bonus del “re del cachemire”, del suo consiglio d’amministrazione, del collegio sindacale e dei top manager non sono affatto piaciti ai grandi investitori internazionali e anche alla Banca ... Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Cucinelli L8217umbria Fa Quadrato