La scienza entra in cucina, e se ai fornelli ci sono gli studenti Enaip del corso cuochi di Vimercate, l’esperienza diventa innovazione. Trasferta milanese per il polo formativo professionale di via Marsala, 15 ragazzi hanno partecipato alla “ Notte europea dei ricercatori ” con show cooking, laboratori e dimostrazioni in location d’eccezione: i giardini della Statale e la Loggia di piazza dei Mercanti. Obiettivo, "dimostrare che il rapporto ristorazione e sapere porta a un’ alimentazione sana ", spiegano i giovani protagonisti affiancati nel percorso dal Cnr di Bologna. Così lo chef non è più “solo” un professionista della preparazione culinaria "ma un interprete del futuro della cucina". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cucina e scienza, la ricetta vincente. I ragazzi portano il futuro a tavola. Nei piatti creatività, gusto e salute