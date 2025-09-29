Cucina e scienza la ricetta vincente I ragazzi portano il futuro a tavola Nei piatti creatività gusto e salute
La scienza entra in cucina, e se ai fornelli ci sono gli studenti Enaip del corso cuochi di Vimercate, l’esperienza diventa innovazione. Trasferta milanese per il polo formativo professionale di via Marsala, 15 ragazzi hanno partecipato alla “ Notte europea dei ricercatori ” con show cooking, laboratori e dimostrazioni in location d’eccezione: i giardini della Statale e la Loggia di piazza dei Mercanti. Obiettivo, "dimostrare che il rapporto ristorazione e sapere porta a un’ alimentazione sana ", spiegano i giovani protagonisti affiancati nel percorso dal Cnr di Bologna. Così lo chef non è più “solo” un professionista della preparazione culinaria "ma un interprete del futuro della cucina". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: cucina - scienza
Esplorando Noos: tematiche di scienza, cucina e geopolitica
«La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla diventare arte» (G. Marchesi). - facebook.com Vai su Facebook
Cucina e scienza, la ricetta vincente. I ragazzi portano il futuro a tavola. Nei piatti creatività, gusto e salute - Gli aspiranti chef dell’Enaip di Vimercate grandi protagonisti della “Notte europea dei ricercatori” a Milano. Come scrive ilgiorno.it
La ricetta della Cacio e Pepe che ha vinto il Nobel (quasi) - Insomma, quando si parla di cucina si affronta un tema dalla notevole importanza, a tal punto da dare il via a studi scientifici dedicati a ... Lo riporta elle.com