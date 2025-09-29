Cuba inondazioni | 18 mila sfollati

4.15 Oltre 18mila sfollati, inondazioni, smottamenti,fiumi in piena,zone isolate: è il bilancio provvisorio delle forti piogge che continuano a colpire la zona orientale di Cuba dopo il passaggio di una depressione tropicale che si è trasformata nella tempesta Imelda. Le province di Santiago de Cuba, Guantanamo e Granma sono le più colpite.Le ultime previsioni dell'Istituto di Meteorologia hanno segnalato che, nelle prossime 24 ore, continueranno le precipitazioni associate alla tempesta Imelda. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it