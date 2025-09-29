Crossing borders popoli in movimento | il 2 ottobre la presentazione del libro Il viaggio di Enea

Palermotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crossing Borders, Popoli in Movimento è un progetto artistico e umanistico promosso dalla Fondazione Ghenie Chapels – Mecenatismo per l’Arte, a cura di Alessandra Borghese, in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo. Il progetto affronta uno dei temi più urgenti e universali del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il filmaker Yuri Ancarani a Palermo per "Crossing Borders" - Popoli in Movimento è un progetto artistico e umanistico promosso dalla Fondazione Ghenie Chapels con la curatela di Alessandra Borghese, nato per stimolare riflessione e dibattito ... ansa.it scrive

L'Università di Palermo lancia il progetto "Popoli in Movimento" - L'Università degli Studi di Palermo e la Fondazione Ghenie Chapels Mecenatismo per l'Arte hanno siglato un accordo di collaborazione per la realizzazione di "Crossing Borders, ... Da notizie.tiscali.it

