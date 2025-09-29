Negli ultimi mesi cresce la preoccupazione attorno alla giovane artista britannica Lola Young, che sembra vivere un momento di grande fragilità. Dopo un periodo di forte esposizione mediatica, l’equilibrio tra carriera e vita privata appare sempre più difficile da mantenere. Già a giugno, durante il Capital’s Summertime Ball, la cantante aveva mostrato segni di cedimento emotivo, scoppiando in lacrime sul palco a causa di problemi tecnici. Un episodio che aveva acceso i riflettori sul suo stato di salute psicologica. La scorsa settimana è arrivata un’ulteriore conferma delle difficoltà. Lola ha infatti cancellato all’ultimo momento la sua partecipazione allo show We Can Survive. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crolla sul palco davanti ai fan: paura per la cantante