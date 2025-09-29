Sono passati oltre vent’anni dalla sua storica vittoria al primo Grande Fratello italiano, eppure il nome di Cristina Plevani continua a incuriosire il pubblico. Dopo essere entrata nella casa nel 2000 e aver conquistato il cuore (e i voti) degli italiani, Cristina si è allontanata dai riflettori più tradizionali, ma non dalla vita pubblica. Tra nuove esperienze televisive, scelte personali fuori dal clamore e un ritorno recente in prima serata, oggi si torna a parlare di lei. Ma com’è la sua vita privata? Ha dei figli? È fidanzata? E che fine ha fatto davvero dopo quel celebre reality? Cristina Plevani ha figli? Ha un compagno? Tutto sulla sua vita privata. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Cristina Plevani ha figli? La prima vincitrice del Grande Fratello ha un compagno? Scopriamo la sua vita privata