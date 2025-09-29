Cristina Plevani ex gieffino la smaschera | Non ha mantenuto la promessa di che si tratta
Cristina Plevani al Grande Fratello aveva fatto una promessa ma non l’ha mantenuta, le rivelazioni di un ex gieffino. Cristina Plevani approderà stasera su Canale 5 nei panni di opinionista della nuova edizione del Grande Fratello, a poche ore dalla messa in onda della prima puntata del reality un ex gieffino si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni su di lei. Salvo Veneziano (Screen Ig @salvovenezianoofficial) Di chi si tratta? Di Salvo Veneziano, i due hanno vissuto insieme l’esperienza del reality partecipando alla prima edizione. Intervistato da Il Corriere della sera ha fatto sapere che lui, l’ex gieffina e Pietro Taricone si erano fatti una promessa che lei non ha rispettato: “ Non ha mantenuto la promessa. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
In questa notizia si parla di: cristina - plevani
ECCO COME HA VINTO: Cristina Plevani smaschera l’Isola dei Famosi!
Isola dei Famosi, Cristina Plevani si sbilancia su Dino Giarrusso e Mario Adinolfi e poi svela: "Non ho ancora realizzato"
Cristina Plevani: “Per troppo tempo mi sono punita, ho rinunciato anche alle emozioni. Ora non ho più paura di essere felice”
Salvo Veneziano contro Cristina Plevani: «Mi aveva promesso 50 milioni dal montepremi del GF, mai visti. Lei nuova opinionista? Non è capace» - facebook.com Vai su Facebook
#GrandeFratello: Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli in studio con la Ventura Il panel di ex concorrenti, anticipato da Davide Maggio, è stato confermato da Simona Ventura nella puntata odierna di Verissimo - X Vai su X
Grande Fratello, Salvo Veneziano contro Cristina Plevani: “Io, lei e Pietro Taricone ci eravamo fatti una promessa, ma lei non l’ha mantenuta” - I rapporti tra Salvo Veneziano e Cristina Plevani continuano ad essere sempre più burrascosi. isaechia.it scrive
Grande Fratello, Salvo Veneziano contro Cristina Plevani: "Non mantenne la promessa dei soldi. È stata furba" - Grande Fratello: il racconto di Salvo Veneziano tra vecchi rancori e nuove polemiche: "Cristina Plevani vive per sé stessa, non per le amicizie" ... Lo riporta comingsoon.it