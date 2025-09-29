Cristina Plevani ex gieffino la smaschera | Non ha mantenuto la promessa di che si tratta
Cristina Plevani al Grande Fratello aveva fatto una promessa ma non l’ha mantenuta, le rivelazioni di un ex gieffino. Cristina Plevani approderà stasera su Canale 5 nei panni di opinionista della nuova edizione del Grande Fratello, a poche ore dalla messa in onda della prima puntata del reality un ex gieffino si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni su di lei. Salvo Veneziano (Screen Ig @salvovenezianoofficial) Di chi si tratta? Di Salvo Veneziano, i due hanno vissuto insieme l’esperienza del reality partecipando alla prima edizione. Intervistato da Il Corriere della sera ha fatto sapere che lui, l’ex gieffina e Pietro Taricone si erano fatti una promessa che lei non ha rispettato: “ Non ha mantenuto la promessa. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
In questa notizia si parla di: cristina - plevani
