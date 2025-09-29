Cristina D’Avena a Le Lunatiche | 40 anni di ‘Kiss Me Licia’ con lei sono diventata volto oltre che voce

ROMA – A Radio2 è intervenuta in collegamento con “Le Lunatiche” Jodie Alivernini e Barbara Venditti, Cristina D’Avena. Icona di intere generazioni, in tour con i suoi intramontabili successi, ha detto: “Il pubblico che viene a vedere i miei concerti mi considera un’amica, nei live ridiamo insieme, ci divertiamo. Io vivo molto intensamente e mi piace condividere con gli altri la mia voglia di vivere, il mio sorriso, la mia positività”. “Ogni città che ho toccato è stata meravigliosa”, ha proseguito, “perché la gente ha cantato tutte le mie sigle e si è emozionata con me. Una ragazza che ha pianto per quasi tutto il concerto mi ha confessato che per lei gli anni più belli sono stati con sua nonna e che insieme ascoltavano e guardavano sempre Kiss Me Licia”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

