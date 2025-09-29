Cristian l’eroe di Pregnana ha 12 anni | Così ho salvato la vita a un uomo in strada

Pregnana Milanese (Milano) – Stava rientrando a cas a a piedi quando ha sentito un uomo che urlava e chiedeva aiuto. “Diceva che aveva dei forti dolori al petto”. Lui senza pensarci due volte ha chiamato il 118 e accompagnato dagli operatori sanitari lo ha salvato. “Devo ammettere che ero un po’ spaventato in quel momento, solo dopo ho realizzato che avevo fatto una cosa importante”. Arriva da Pregnana Milanese una bella storia di coraggio che ha come protagonista Cristian Caporale di 12 anni. È successo mercoledì pomeriggio, in via Varese. Quando Cristian ha sentito le urla dell’uomo non si è perso d’animo, si è avvicinato, ha sfilato lo smartphone dalla tasca, ha chiamato la centrale operativa del 118 per chiedere l’intervento di un’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

