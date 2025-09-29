Crisi Tirso | chiusura senza accordo su licenziamenti ora ricollocazione dei lavoratori
"La conclusione della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Tirso, che si è chiusa oggi senza un accordo, non modifica l'impegno della Regione a favore delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti". È quanto dichiarato dall'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, a margine. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
