Criscitiello durissimo su Tudor | La sua conferma è apparsa una scelta senza senso da parte di Comolli! Non puoi rifondare la Juventus su un allenatore che non ha mai vinto nulla

Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha criticato duramente Igor Tudor. Ecco il suo pensiero sul tecnico della Juventus. Le dichiarazioni. Nel suo editoriale su Sportitalia, il direttore Michele Criscitiello ha rivolto parole pesanti nei confronti del tecnico bianconero Igor Tudor. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – « Sapevamo dal primo giorno che uno dei problemi della Juventus potesse essere proprio in panchina. La conferma di Tudor, da semplice traghettatore a fondamenta del progetto, è apparsa una scelta senza senso da parte del guru Comolli. Se prendi Tudor per arrivare a fine stagione, dopo i disastri di Thiago Motta, ci sta ma non puoi rifondare la Juventus su un allenatore che non ha mai vinto nulla e che del dna bianconero ha solo la grinta che metteva da calciatore e mette anche oggi in panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

