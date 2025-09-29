Crespiatica piange Paolo Gerevini | il 51enne morto nello scontro con una cisterna del latte a Bagnolo

Bagnolo Cremasco (Cremona) – Tragedia della strada intorno alle 8 di domenica sulla Serenissima, tra Ombriano e Bagnolo, nel Cremonese. Un cisterna che trasportava latte ha travolto la Citroen C4 di Paolo Gerevini, cinquantunenne di Crespiatica (Lodi), morto sul colpo. Il mezzo pesante stava viaggiando in direzione di Crema, la macchina andava dalla parte opposta. Quando i due veicoli si sono incontrati, alla pesante cisterna è scoppiato lo pneumatico anteriore di sinistra. Il grosso camion è diventato ingovernabile per il lodigiano di 48 anni alla guida e ha inesorabilmente sbandato sulla sinistra, invadendo la corsia opposta proprio mentre arrivava Gerevini, che rientrava a casa dopo il lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crespiatica piange Paolo Gerevini: il 51enne morto nello scontro con una cisterna del latte a Bagnolo

