Crescono i turisti a Bari oltre duemila pernottamenti registrati da inizio anno | Città sempre più attrattiva

Dall'inizio del 2025 ad oggi sono 2.015.404 i pernottamenti e 832.085 gli ospiti registrati nella città di Bari secondo quanto riportato dal portale Pay tourist. A renderlo noto il Comune di Bari, evidenziando che si tratta di "un dato in crescita rispetto allo scorso anno (nel 2024 si erano. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Bari boom turistico da Polonia, Francia e Romania: oltre 2 mln di pernottamenti nei primi 9 mesi del 2025 - Dall’inizio del 2025 ad oggi, secondo i dati registrati dal portale Pay Tourist, il capoluogo pugliese ha già superato quota 2. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Turismo, a Bari l’estate chiude col botto: la città è nella «top ten» delle mete scelte in Italia - E l’extralberghiero è il settore che stacca la concorrenza sulle soluzioni abitative ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it