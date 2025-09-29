Creattiva 2025 accende Bergamo | la community del fatto a mano tra passione e nuovi legami

Sperimentare senza confini, mettendo in pratica connessioni in modo manuale. Dal 2 al 5 ottobre Bergamo torna capitale della creatività con la 32ª edizione di Creattiva, manifestazione internazionale che riunirà 235 imprese (+4% rispetto al 2024) negli spazi della Fiera di via Lunga. Quattro i giorni di viaggio nel “fatto a mano” che attraverserà l’Italia da nord a sud, con aziende provenienti da 16 regioni e da 9 Paesi esteri. Una filiera di produzione di patchwork, bijoux, personalizzazione di oggetti e sfide di moda sostenibile; di un sapere – il lavoro manuale – che resiste al tempo e che diventa simbolo di umanità, capace di creare relazioni, guarire la solitudine e costruire comunità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

