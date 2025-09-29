Creatività e idee con oltre 380 stand espositivi torna ‘Maker Faire Rome’

(Adnkronos) – Oltre 380 stand espositivi, tre grandi aree tematiche: innovazione, creatività e scoperta, tante realtà produttive, istituti di ricerca, università e scuole coinvolte. Torna con una tredicesima edizione ricca di contenuti e novità 'Maker Faire Rome – The European Edition' (https:makerfairerome.eu), l’evento promosso e organizzato dalla Camera di commercio di Roma, torna dal 17 . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: creativit - idee

Due giornate di mani in pasta, idee e creatività! Il corso di viennoiserie salata con @omarbusi ha trasformato l’aula in un vero laboratorio gourmet: impasti, farciture e tecniche provate da tutti i partecipanti, insieme e dal vivo. Ogni scatto racconta collabor - facebook.com Vai su Facebook

Creatività e idee, con oltre 380 stand espositivi torna 'Maker Faire Rome' - Oltre 380 stand espositivi, tre grandi aree tematiche: innovazione, creatività e scoperta, tante realtà produttive, istituti di ricerca, università e scuole coinvolte. Secondo msn.com