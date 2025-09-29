Covid casi in aumento | a chi è consigliato il vaccino e come proteggersi dai sintomi
Nella settimana compresa tra il 18 e il 24 settembre 2025, le infezioni da Sars-CoV-2 in Italia hanno registrato un incremento significativo. Secondo il bollettino settimanale pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), i nuovi casi sono stati 4.256, contro i 3.692 della settimana precedente. L’incidenza si attesta a 7 casi ogni 100.000 abitanti, con un aumento rispetto ai 6 della settimana precedente. Le fasce d’età più colpite sono quelle tra gli 80 e gli 89 anni e tra gli over 90, a conferma che il virus continua a rappresentare un rischio per le persone più fragili. Leggi anche: Vaccino Covid, l’accusa shock: “Strage di bambini”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
