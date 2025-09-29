Costringe il nonno 86enne a compiere atti sessuali e lo riprende con un telefonino

Aveva fatto diventare la vita dell'anziano nonno un vero e proprio incubo che è durato diversi mesi e che si concluso solamente grazie all'intervento degli uomini delle forze dell'ordine.Nei giorni scorsi, infatti, i Carabinieri della Stazione di Sant’Apollinare hanno eseguito un’ordinanza di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it