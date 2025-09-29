Costo del denaro in ribasso | Favorevole per le crypto

TASSI DI INTERESSE in ribasso e prezzi delle criptovalute in rialzo. È lo scenario delineato per i prossimi mesi da Adrian Fritz (nella foto sopra), capo analista di 21Shares, società di investimenti specializzata nella emissione di strumenti finanziari legati proprio al mondo delle criptovalute. Dopo un lungo periodo di tassi alti, la banca centrale americana (Federal Reserve) ha imboccato la strada dell’allentamento monetario, cioè si appresta a dar vita a un ciclo di graduali tagli ai tassi di interesse. La prospettiva di una politica monetaria meno restrittiva, unita all’enorme liquidità ancora parcheggiata dagli investitori nei cosiddetti porti sicuri, per Fritz sta creando un contesto favorevole ai mercati azionari ma anche alle criptovalute. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

