Costi | Il problema del Napoli è l’infermeria a Marianucci non ha retto la gamba
A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Giandomenico Costi, dirigente sportivo ex Napoli. Queste le sue parole: "E' una sconfitta indolore per il Napoli per come è arrivata. Il Napoli sta meglio del Milan anche fisicamente, ha creato tanto e nell'ultima mezz'ora ha continuato a spingere quindi sta bene. Il grande problema adesso riguarda l'infermeria. Non conosco l'entità degli infortuni di Rrahmani e Buongiorno perché i difensori centrali e l'attaccante sono i ruoli che ti condizionano la squadra.
