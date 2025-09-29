Costacurta ha trovato un problema della Juve | La risposta che Tudor ha da questi giocatori non è convincente Riferimento chiaro da parte dell’ex difensore!

Costacurta, ex difensore ed ora opinionista su Sky, si è espresso così a proposito della Juventus dopo il pareggio contro l’Atalanta. Le parole. Un attacco stellare, ma senza un vero titolare. L’analisi di Alessandro Costacurta sulla Juventus è lucida e tagliente. Dagli studi di Sky, l’ex difensore e oggi opinionista ha individuato il vero problema dei bianconeri in questo momento di flessione: un’abbondanza di attaccanti che, però, non ha ancora prodotto un leader affidabile. “Nessuno dei tre titolari convince”. Secondo Costacurta, il continuo turnover di Igor Tudor non è un segnale di ricchezza, ma di incertezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Costacurta ha trovato un “problema” della Juve: «La risposta che Tudor ha da questi giocatori non è convincente». Riferimento chiaro da parte dell’ex difensore!

