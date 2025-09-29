Costacurta | Con Modric e Rabiot tanta leadership Rispetto alla scorsa stagione …

Pianetamilan.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Costacurta, leggenda rossonera, ha parlato dopo la vittoria del Milan contro il Napoli in particolare di Modric e Rabiot. Ecco le sue parole a Sky. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

costacurta con modric e rabiot tanta leadership rispetto alla scorsa stagione 8230

© Pianetamilan.it - Costacurta: “Con Modric e Rabiot tanta leadership. Rispetto alla scorsa stagione …”

In questa notizia si parla di: costacurta - modric

Milan, parla Costacurta: da Modric a Gimenez. Ecco le sue parole

Costacurta su Modric: “E’ bastato pochissimo per capire cosa può dare”

Costacurta promuove il centrocampo: “Ricci, Jashari e Modric sanno fare tutto bene”

costacurta modric rabiot tantaCome Rabiot e Modric hanno cambiato il volto del Milan - A Sky Calcio Club l'analisi di Billy Costacurta sul salto di qualità del Milan arrivato dal mercato soprattutto con gli innesti di Modric e Rabiot: "Diciamo che i leader della squadra sono cambiati ... Scrive sport.sky.it

Rabiot si inchina a Modric: "Non so come faccia a correre così a 40 anni... Facile giocare con lui" - Il centrocampista rossonero Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Milan- Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Costacurta Modric Rabiot Tanta