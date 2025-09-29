Costa Crociere torna in Asia per un viaggio meraviglioso tra Hong Kong Taiwan Corea del Sud e Giappone

La nave Costa Serena torna dopo un importante restyling con un itinerario unico di dieci giorni tra le città simbolo per chi ama l'Asia tra contemporaneità, storia, natura e sogno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Costa Crociere torna in Asia per un viaggio (meraviglioso) tra Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud e Giappone

