Costa al lavoro per superare il veto ungherese sull’ingresso di Moldavia e Ucraina in Ue | l’indiscrezione di Politico

Ilfattoquotidiano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa è al lavoro per accelerare l’ingresso in Europa di Ucraina e Moldavia. Problema: bisogna superare il veto ungherese. Oggi le procedure prevedono decisioni all’unanimità e Budapest ha espresso la sua contrarietà. Ma dopo la vittoria della coalizione pro-Ue in Moldavia, anche la Commissione europea ha subito lanciato un segnale, con il post su X di Ursula von der Leyen: “Moldavia, ci sei riuscita di nuovo. Nessun tentativo di seminare paura o divisione ha potuto infrangere la tua determinazione. Hai fatto una scelta chiara: Europa, democrazia e libertà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

