Costa al lavoro per superare il veto ungherese sull’ingresso di Moldavia e Ucraina in Ue | l’indiscrezione di Politico
Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa è al lavoro per accelerare l’ingresso in Europa di Ucraina e Moldavia. Problema: bisogna superare il veto ungherese. Oggi le procedure prevedono decisioni all’unanimità e Budapest ha espresso la sua contrarietà. Ma dopo la vittoria della coalizione pro-Ue in Moldavia, anche la Commissione europea ha subito lanciato un segnale, con il post su X di Ursula von der Leyen: “Moldavia, ci sei riuscita di nuovo. Nessun tentativo di seminare paura o divisione ha potuto infrangere la tua determinazione. Hai fatto una scelta chiara: Europa, democrazia e libertà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: costa - lavoro
Discoteca non autorizzata, lavoro nero e carenze igieniche, sospesa un'attività lungo la Costa dei trabocchi
Il vino per passione e per lavoro, come si diventa sommelier in Sicilia e quanto costa
Nubifragio, idrovore al lavoro sulla costa picena
#libriinconnessione "Provate voi a lavorare - Il lavoro nell'era dell'IA" di Giovanni Costa e "Collaborare a ogni età" di Sebastiano Zanolli Entrambi gli autori, amici da sempre del Guanxinet, saranno nostri Ospiti a Valdagno: Giovanni il giorno Lunedì 20 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
#RecruitingLab per Costa Crociere a Trieste 57 posizioni aperte a bordo: Administration OperatorDigital Content EditorFuture Cruise ConsultantHospitality Operator Corsi gratuiti finanziati da #RegioneFVG per acquisire competenze e brevetti Infohtt - X Vai su X
Ue al lavoro per superare il veto in politica estera - i 27 ministri troveranno in agenda un punto sui "metodi dei lavoro" del Consiglio Affari Esteri in cui si ... Come scrive notizie.tiscali.it
Europa al lavoro per superare il voto all’unanimità in politica estera: così si oltrepassano i veti dei singoli Stati Ue - La sveglia di Mario Draghi all’Europa, condivisa dalla premier Giorgia Meloni al Meeting di Rimini, sembra aver colpito nel segno. Segnala milanofinanza.it