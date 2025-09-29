Cos’è Tether la stablecoin da 500 miliardi che sta riscrivendo le regole della finanza e rende un italiano ricchissimo
Un nome italiano sta per entrare nell’Olimpo dei più ricchi del mondo, sfidando colossi come Elon Musk e Jeff Bezos. Si tratta di Giancarlo Devasini, fondatore, presidente e maggiore azionista di Tether, la società dietro la più grande stablecoin del pianeta. Con un ambizioso progetto di espansione che mira a una valutazione di 500 miliardi di dollari, Devasini potrebbe vedere le sue azioni valere ben 224 miliardi di dollari. Ma cos’è Tether, e come funziona questo gigante della finanza digitale che sta generando profitti astronomici e sollevando interrogativi sulla sua trasparenza? Originario di Casale Monferrato, Giancarlo Devasini ha un percorso professionale tutt’altro che convenzionale. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: tether - stablecoin
Tether non datur Se il piano di Ardoino andasse a segno, la stablecoin più usata al mondo varrebbe 500 miliardi di dollari. Come le Big Tech globali. La ricerca dei finanziatori è già cominciata, ma i regolatori osservano con preoccupazione... - X Vai su X
Tether non datur Se il piano di Ardoino andasse a segno, la stablecoin più usata al mondo varrebbe 500 miliardi di dollari. Come le Big Tech globali. La ricerca dei finanziatori è già cominciata, ma i regolatori osservano con preoccupazione. Un po' per i metod - facebook.com Vai su Facebook
Cosa sappiamo sul nuovo fundraising di Tether. L’ex startup di stablecoin di Ardoino vicina a una valutazione da 500 miliardi? - La valutazione raggiungerebbe quella di colossi del tech ... Si legge su startupitalia.eu
Cripto dorate. Tether verso una valutazione record di 500 miliardi di dollari - La società proprietaria della stablecoin USDT è in trattative per raccogliere fino a 20 miliardi di dollari cedendo il 3% delle quote. huffingtonpost.it scrive