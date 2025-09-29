Cos' è questa storia che il 3 novembre potrebbe scoppiare la terza guerra mondiale?

L'ex generale Nato Richard Shirreff ha teorizzato un worst case scenario immaginando il 3 novembre 2025 come l'inizio della guerra. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Cos'è questa storia che il 3 novembre potrebbe scoppiare la terza guerra mondiale?

In questa notizia si parla di: storia - novembre

Marsala, il 27 novembre si presenta il libro “Angela Bottari – Storia di una donna libera” #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Cosa vedere a Malta in 3 giorni: storia, mare e meraviglia - Nel cuore del Mar Mediterraneo si trova un piccolo e stupendo arcipelago, dal carattere unico e dall’architettura che sembra trasportare ogni viaggiatore in un’epoca antica, tra palazzi dallo stile ... siviaggia.it scrive

Cosa vedere a Roma in 3 giorni: itinerario nella città eterna - C’è una Roma da cartolina che tutti conosciamo e poi c’è una Roma viva, rumorosa, intensa. Scrive esquire.com